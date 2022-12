Parauapebas: programação de natal segue até esta sexta-feira

Em Parauapebas, sudeste do Pará, a programação natalina iniciou no dia 16 de dezembro, onde foi entregue a população a decoração natalina da cidade que aconteceu juntamente com a inauguração do Complexo Turístico de Parauapebas, que recebe deste então a programação festiva do “Natal dos Sonhos 2022 – Um Presente Para Todos”.

A programação de abertura contou com apresentações de Cantata Natalina, participação da Escola de Música Maestro Waldemar Henrique e da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz.

Entre as atividades culturais, o público poderá prestigiar a apresentação teatral do Auto de Natal e a Parada Natalina, entre outras atrações imperdíveis. A programação se estenderá até sexta-feira (23), a partir das 18h.

A festividade contou ainda com a Chegada do Papai Noel, Show Piromusical, apresentações de Corais Natalinos, apresentação de artistas locais, entrega de brinquedos, apresentação do Auto de Natal, Vila gastronômica nas ruas 14 e do Comércio, programação que segue nesta sexta-feira.