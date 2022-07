Parauapebas: briga de vizinhas termina em morte a facadas

O desentendimento entre duas mulheres terminou mal na madrugada desta sexta-feira (1º), em Parauapebas, sudeste do Pará. Jaine dos Santos, de 21 anos, foi morta a facadas, na avenida Santa Catarina, no bairro Liberdade, em uma distribuidora de bebidas. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o que ajudou a identificar em poucos instantes Delzila de Sousa, principal suspeita do crime.

No entanto, quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local do homicídio, Delzila já havia fugido. A polícia agora tenta localizar a suspeita e o marido dela, que, até o momento é identificado apenas pelo apelido de Maradona. Ele trabalhava como segurança no estabelecimento e aparece nas imagens entregando a arma do crime à esposa. Testemunhas deram detalhes sobre o que viram, mas não souberam quais seriam as motivações do crime e isto ainda está sendo investigado pela Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia do Sul do Pará (94) 3312-3350. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização pelo WhatsApp (94) 98198-3350. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.