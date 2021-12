Nutricionista dá dicas de ceia de Natal econômica e nutritiva

A pandemia de covid-19 mudou, no ano de 2020, a lógica das celebrações e encontro das famílias e amigos. Este ano, diferente do último, com a chegada das vacinas e o avanço da imunização, as reuniões presenciais poderão ser possíveis. No entanto, o dilema da fome e a alta dos preços dos alimentos faz com que os paraenses revejam os gastos e busquem alternativas nutritivas, porém, econômicas para a ceia natalina.

A equipe da redação integrada de O Liberal aproveitou a manhã desta quinta-feira (23), antevéspera do Natal, para conversar com a população e saber quais são as alternativas para baratear o jantar ou almoço de Natal. Mas, não foi preciso percorrer muitos metros para começar a ouvir reclamações de quem procurava os insumos.

Maria Cristina Gonçalves, 52 anos, já se adiantou e escolheu as frutas da Ceia de Natal: mamão, uva e maçã para comer in natura e acerola para fazer um suco. No entanto, deixou claro sua insatisfação com os preços dos alimentos que, este ano, a impossibilitou de fazer uma ceia farta. "Eu não vou comprar muitas frutas. Mamão, uva, acerola. Nada das frutas da época que são caras. Maçã é o máximo. Infelizmente não vai dar para fazer uma ceia maravilhosa. Como prato principal, não vai ter peru. Eu vou fazer salpicão. Bacalhau? Nem pensar. Vamos fazer um caranguejo, que está mais barato. A salada vai ser só o cheiro", desabafou a consumidora.

Maria - assim como outros paraenses -, têm desejos que a pandemia melhore, não só pensando em sua própria condição financeira, mas naqueles que não poderão ter o básico para fazer uma Ceia em conta ou sequer terão algo para comer neste Natal ou nos próximos dias. "Eu espero que em 2022 tudo melhore. Que a Pandemia acalme e no segundo semestre os preços melhorem, porque a gente sabe que não vai ser do dia para a noite. Aqui, mesmo com dificuldades, quem ainda compra essas frutas [apontando para o mamão], ainda tem condições. Tem muita gente que não consegue comprar básico, não tem o que comer", finalizou.

Viviane Ledo, nutricionista clínica, infantil e consultora em segurança alimentar, afirma que o ritual da ceia natalina é um ato social e que é um combustível importante na área dos afetos e vínculos sociais. Quando se trata de pensar em uma ceia econômica - em tempos de crise -, é importante destacar que é possível fazê-la nutritiva e saudável. "A ceia é um ato social de confraternização entre a família e amigos. A gente precisa usufruir desses momentos, mas sem exageros. Então, se puder evitar comer muitas coisas gordurosas, evitar repetir prato, dar preferência a um tipo de alimento. Montar um prato com um carboidrato, uma proteína, uma leguminosa e um vegetal. É fazer isso", explica.

A especialista em segurança alimentar lista alguns alimentos que podem substituir os tradicionais pratos natalinos, assim como as frutas de dezembro como figo, romã, pêssegos, etc. que estão mais caras, mesmo sendo frutas da época. "Para fazer uma ceia de Natal variável e nutritiva, apostamos nos legumes que são mais baratos que o arroz, por exemplo. A lentilha está cara, então, dá para apostar no macarrão e batata. Como proteína, utilizamos o frango que está mais em conta que o peru, chester e tender. Então utilizamos o frango para baixar o custo desta ceia. As frutas da estação: abacaxi, melancia, manga, mamão, banana, etc. São as frutas mais baratas e mais comuns, pois tem as frutas que também estão na época, só que são mais caras como ameixa, figo, pêssego, romã, essas frutas das ceias natalinas", observou.

A nutricionista reforça que o período é de confraternização, mas relembra que a refeição é feita a noite, em horários não habituais de jantar, por isso deixa sugestões de cardápios mais leves, além de econômicos. "Uma ceia normalmente tem um carboidrato: arroz, uma salada de batata. Tem uma proteína, um frango, um ovo. A leguminosa, já fica mais difícil, mas a gente pode pensar em uma sopa, que rende bastante. Podemos pensar em uma salada, utilizando os legumes e verduras da estação, que são super saudáveis, leves e vai sair bem barata essa ceia. Mas, lembrando, não exagerar! Comer comidas mais leves à noite, menos proteínas e mais vegetais e frutas", finalizou.

Confira as receitas para uma ceia econômica e deliciosa:

RECEITA DE FRANGO NATALINO: 1 frango inteiro, Abacaxi, Suco de 2-3 laranjas, Manga,Tempero natural a gosto. Tempere o frango com sal, pimenta e ervas a gosto, coloque suco de laranja, cubra com papal alumínio e leve ao forno para assar. Após assado, retire o papel e deixe dourar. Quando estiver pronto, coloque em uma assadeira e decore com fatias de abacaxi e manga.

RECEITA DE SALADA DE MACARRÃO: 1 pacote de Macarrão tipo parafuso, 1 lata de milho verde, 1 peito de frango temperado, cozido e desfiado, 1 copo de requeijão, 1 cenoura grande ralada, tomate cortado para decorar. Cozinhe o macarrão e depois de frio, misture todos os ingredientes. Finalize com tomates cortados.

*Opção ovolactovegetariana: substituir o frango pelo ovo cozido.

RECEITA DE PURÊ DE BATATA: 4-5 batatas grandes, 1 copo de leite integral, 2 colheres de sopa de manteiga, sal a gosto. Cozinhe as batatas, amasse e misture ainda quente com a manteiga e o leite. Acrescente o sal e decore com folhas de alface e tomate nas laterais do prato. A batata pode ser substituída por batata doce ou mandioca.

CEIA COMPLETA: 1 prato de salada variada com folhas, legumes cozidos e frutas. Frango natalino ou sopa de ervilha com frango (vegetarianos fazem sem a proteína animal). Salada de macarrão ou purê. Salada de fruta como sobremesa.