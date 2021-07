Em Parauapebas, Helder anuncia que 1ª dose chegará para todos os adultos até o início de agosto

Parceria firmada entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Parauapebas, município da região Sudeste, garantiu mais 15 mil doses de vacina contra a covid-19 para o município. O quantitativo extra de doses foi aplicado nesta quarta-feira (14), durante um mutirão que começou as 09 h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) VS-10, e foi encerrado as 17 h, voltado aos moradores com idade entre 30 e 49 anos.

O governador Helder Barbalho visitou a UBS, onde explicou que atendeu ao pedido da prefeitura e reforçou a quantidade de imunizantes, já que, com o Censo Demográfico desatualizado, o Ministério da Saúde acabou por enviar uma remessa menor do que a necessária para proteger toda a população do município.

"Aí aconteceu de todo o Estado estar vacinando a população com idade a partir de 30 anos, e aqui, e também em Canaã dos Carajás, a vacinação ainda estar disponível apenas para pessoas com idade acima de 50. Isso não é justo. Entrei em contato com o prefeito Darci Lermen para garantir essa equiparação", informou o chefe do Executivo estadual.

O governador também anunciou que poderá ser antecipada a vacinação de adultos a partir de 18 anos em todo o Pará. "Se não até o último dia de julho, então até a primeira semana de agosto. Estamos fazendo um cálculo muito detalhado. Inicialmente, nossa meta era até o fim de setembro. Conseguimos reduzir para agosto, e ontem, em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobramos por estarmos recebendo uma quantidade menor do que aquela que precisamos. Temos uma grande população jovem. Nos jornais nacionais já somos o 5º estado que mais vacina. Ele me pediu que oficiasse isso, e já foi feito", reiterou Helder Barbalho.

Ele voltou a pedir aos moradores que não percam a oportunidade de garantir a proteção, que aos poucos pode trazer de volta a "vida normal". "Precisamos que o povo vá tomar vacina. Esse mutirão é em favor da vida. Vamos acabar com isso de que vacina não presta ou não é importante. Vamos virar essa página; ninguém aguenta mais. Vamos fazer como em outros países. Mas só podemos conseguir isso vacinando o máximo de pessoas possível", afirmou o governador.

Centro de Tratamento- Foi confirmada, ainda, para o dia 29 de julho, a entrega de um Centro de Tratamento Permanente contra a Covid-19 em Parauapebas, para atender todo o sudeste paraense. A iniciativa, também resultado da parceria entre Estado e Município, deve desafogar as unidades de saúde para o atendimento de outras doenças.

"Assim teremos estrutura para assistir outras demandas, sem descansar do cuidado com pacientes infectados pelo coronavírus. Embora haja uma redução cada vez maior de casos, graças à vacinação, não deixaremos de estar preparados para esse atendimento", reforçou Helder Barbalho.

Moradores aguardavam vacinação ansiosamente

Morador da cidade há pouco tempo, Alex Lira Lima, 37 anos, estava tão ansioso para receber a primeira dose da vacina que chegou ao local às 5h30. Enquanto esperava sua vez na fila, ligava para amigos e familiares, chamando-os para que também fossem se vacinar. "Eu não só aprovo essa antecipação, como estou estimulando mais gente, aqueles que têm preconceito, para que todo mundo venha fazer a sua parte, e a gente possa tocar a vida de forma mais tranquila", disse Alex lima.

O assistente técnico Cleudo dos Santos também chegou cedo e foi um dos primeiros vacinados. "Fiquei muito ansioso na espera, desde o início da vacinação. Peguei a Covid e tive 50% de comprometimento pulmonar. Foi um milagre eu ter me curado, e agora pude começar minha imunização. Essa parceria entre prefeitura e Estado é muito boa porque muitos já adoeceram, mas têm medo de pegar novamente", contou.

A enfermeira Dhatilane Mergulhão dirige a UBS VS-10 e garante que todo o trabalho hoje é voltado a imunizar o máximo de pessoas dentro dessa faixa etária. "Sabemos que é um vírus mortal, sem remédio eficaz, e vacina é a única coisa que temos cientificamente comprovada. Quanto mais gente imunizada, menos mortes e menos sofrimento", ressaltou.

A profissional de saúde frisou ainda a importância da parceria entre os governos estadual e municipal para garantir a saúde de todos. "Mostra o envolvimento e o empenho do governo com Parauapebas, porque foi por essa união que conseguimos alcançar as pessoas a partir dos 30 anos. Estávamos muito distantes dessa realidade", acrescentou.

A programadora Kássia Nascimento, assim como muitos brasileiros, passou pela agonia de ver marido e filhos com a Covid. "Eles se recuperaram; eu também peguei e me recuperei. Então, me sentir protegida e proteger quem está ao meu redor é muito bom. Acho acertada essa junção entre Prefeitura e Estado para acelerar a imunização", disse a moradora.