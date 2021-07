Pará aguarda resposta do Ministério da Saúde sobre pedido de mais vacinas contra a covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou, no início da tarde desta quarta-feira (14), que o Estado aguarda a manifestação do Ministério da Saúde sobre a solicitação de um maior número de vacinas contra a covid-19. Na terça (13), o governador Helder Barbalho fez essa solicitação diretamente ao ministro Marcelo Queiroga, durante uma reunião por videoconferência do Fórum Nacional dos Governadores.

O Pará pede uma revisão nos critérios de distribuição de doses. "O Ministério da Saúde utiliza o cálculo de proporção de doses, segundo a estimativa populacional dos grupos alvos, com base nos dados populacionais do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] de 2010, que estão defasados", disse a Sespa. "O Governador pede que os critérios de quantitativo de doses enviadas por Estado sejam revistos, de forma a dirimir eventuais inconsistências no processo de distribuição", detalhou.

Conforme divulgado no Jornal Nacional da segunda-feira (12), com base em informações do consórcio de veículos de imprensa, o Pará aparece na 5ª posição do ranking dos estados que mais vacinaram com primeiras e segundas doses recebidas, ou seja, 15,21% da população. "Os Estados que ficam à frente do Pará são: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e São Paulo", comentou a Sespa. Apesar dessa posição no ranking, a quantidade de vacinas é avaliada pela gestão estadual como insuficiente diante da quantidade da população.

Nesta quarta, a Sespa também reforçou que o Estado continua com o planejamento de vacinar a população maior de 18 anos até o fim de agosto. "Contudo dependemos dos envios de vacinas do Ministério da Saúde", observou. "Estamos trabalhando na distribuição rápida de doses e insumos e apoiando os municípios. Além de pleitear mais doses junto ao Ministério da Saúde e articulando a compra de vacinas da Sputnik"

"A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que ainda não recebeu nenhuma notificação do Ministério da Saúde sobre o envio de novas doses de vacinas contra covid-19", concluiu.

Governador fala sobre possível antecipação da vacinação

Nesta quarta, em um mutirão de vacinação contra covid-19 em Parauapebas, no sudeste paraense, o governador Helder Barbalho anunciou que poderá ser antecipada a vacinação de adultos a partir de 18 anos em todo o Pará. "Se não até o último dia de julho, então até a primeira semana de agosto. Estamos fazendo um cálculo muito detalhado. Inicialmente, nossa meta era até o fim de setembro. Conseguimos reduzir para agosto", disse.

Ele voltou a comentar que o pedido de mais vacinas foi oficializado ao ministro da Saúde. "Ontem, em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobramos por estarmos recebendo uma quantidade menor do que aquela que precisamos. Temos uma grande população jovem. Nos jornais nacionais já somos o 5º estado que mais vacina. Ele me pediu que oficiasse isso, e já foi feito", reiterou Helder.