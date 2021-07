Sem doses, Ananindeua chega ao terceiro dia sem vacinação contra a covid-19

Nesta quinta-feira (15), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, chega ao terceiro dia consecutivo sem nenhuma vacinação contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com informações divulgadas no fim da tarde desta quarta (14), ainda não chegou nenhuma nova remessa de doses para seguir com o calendário vacinal.

Por enquanto, também não será realizada nenhuma nova chance de imunização. A Sesau disse que a divulgação de um novo calendário para quem perdeu o dia da sua imunização será após a conclusão da vacinação em pessoas com 30 anos completos sem comorbidades.

Nas últimas semanas, Ananindeua vinha seguindo a vacinação pelo critério de idade sem comorbidades. Também estava disponível a segunda dose da Astrazeneca e da Coronavac para alguns grupos específicos. Na segunda-feira (12), último dia em que teve vacinação, foi a vez de aplicar a primeira dose em pessoas com 31 anos completos.

Segundo a Sesau, de janeiro (início da campanha de vacinação contra a covid-19) até segunda, 260.224 mil doses foram aplicadas na população do município, sendo 192.697 de primeira dose e 67.527 de segunda.

No boletim epidemiológico mais recente sobre o novo coronavírus, com divulgação às 18h da terça-feira (13), a Prefeitura de Ananindeua informou que o município soma 24.762 casos positivos, sendo 23.082 recuperados e 819 óbitos.

A taxa de ocupação dos leitos clínicos foi registrada com 45,0% nesse boletim mais recente. Já a taxa de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com 68,0%.