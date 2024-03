Em dois anos, Pará perde grandes empresários; relembre

Nos últimos dois anos, o empresariado paraense perdeu grandes personalidades que tiveram significativas contribuições para o desenvolvimento de vários setores na região. Relembre alguns nomes que já se foram:

Mário Martins

O ex-deputado federal e empresário Mário Martins, faleceu no dia 8 de setembro de 2022. Martins foi presidente do Sindicato de Transportes de Passageiros de Belém. Na área profissional, chegou a ser vice-presidente da Confederação Nacional dos Transportes Terrestres e Urbanos. No Congresso Nacional, foi um dos representantes do Pará por três mandatos, entre 1988 e 1999, pelo MDB. Ele deixou três filhos.

Mecenas Pantoja Gonçaves

Mecenas Pantoja Gonçalves, proprietário do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM), faleceu no dia 3 de outubro de 2022, aos 78 anos. A causa da morte não foi informada. Mecenas deixou a esposa, dois filhos e netos.

Édson Franco

O professor Édson Raymundo Pinheiro de Souza Franco, um dos fundadores e primeiro reitor da Universidade da Amazônia (Unama), morreu no dia 13 de julho de 2023, aos 86 anos, vítima de um infarto.Ele exercia a função de diretor-geral da Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa) e permaneceu sete dias em um hospital particular, no bairro do Guamá, em Belém, por problemas respiratórios e cardíacos antes do óbito.

Jacob Barata

Conhecido como Rei dos Ônibus, o empresário paraense do setor de ônibus Jacob Barata faleceu no dia 27 de dezembro de 2023, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Barata foi um dos sócios fundadores do Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados do ramo de transporte de passageiros do país.

Bené Mutran

O pecuarista Benedito Mutran Filho, conhecido como Bené Mutran, um dos principais empresários do Estado do Pará, morreu na madrugada de 1º de março deste ano, em Belém. A confirmação foi feita pela Polícia Científica do Pará (PCEPA).

Mutran era um dos principais pecuaristas do Estado. Reconhecido no país e no exterior pela produção da raça Nelore, uma das mais populares e bem-sucedidas no Brasil. O pecuarista era bicampeão do Ranking Nacional dos Criadores de Nelore. Bené revelou raçadores como Edhank, Hock, Champion, Jyrban e Mug.

João Azevedo Barbosa

Empresário e corretor imobiliário, João Batista de Azevedo Barbosa, responsável pela imobiliária Azevedo Barbosa, com mais de 40 anos de atuação na capital paraense, morreu no dia 20 de janeiro de 2022, aos 71 anos.