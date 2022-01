Empresário João Azevedo Barbosa morre em Belém

Morreu nesta quinta-feira (20) o empresário e corretor imobiliário João Batista de Azevedo Barbosa, responsável pela imobiliária Azevedo Barbosa, com mais de 40 anos de atuação na capital paraense.

A morte do empresário foi confirmada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará e Amapá (Creci-PA/AP) na manhã desta sexta-feira (21).

"O Creci PA/AP e sua diretoria externam sua solidariedade com a família e amigos do grande corretor de imóveis João Azevedo Barbosa. Expressamos as mais sinceras condolências por esta perda e rogamos à Deus que conforte os familiares", afirmou a entidade em nota.

