Empresário do ramo educacional morre em Belém

Mecenas Pantoja Gonçalves, proprietário do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM), faleceu nesta segunda-feira (03), aos 78 anos. A causa da morte não foi informada. A família do empresário divulgou uma nota de falecimento lamentando a partida e comunicou que o velório será na Capela Mortuária do Max Domini, localizado na avenida José Bonifácio.

O corpo será enterrado no Cemitério Parque Max Domini nesta terça-feira (04), às 15h.

Mecenas deixa a esposa, dois filhos e netos.