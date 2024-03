Morre pecuarista Bené Mutran, um dos maiores empresários do Pará

O pecuarista Benedito Mutran Filho, conhecido como Bené Mutran, um dos principais empresários do Estado do Pará, morreu na madrugada desta sexta-feira (1º), em Belém. A confirmação foi feita pela Polícia Científica do Pará (PCEPA).

Mutran era um dos principais pecuarista do Estado. Reconhecido no país e no exterior pela produção da raça Nelore, uma das mais populares e bem-sucedidas no Brasil. O pecuarista era bicampeão do Ranking Nacional dos Criadores de Nelore. Bené revelou raçadores como Edhank, Hock, Champion, Jyrban e Mug.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), publicou, em sua conta oficial no X, recebeu "com tristeza" a notícia do falecimento do empresário. Segundo ele, Bené era "um dos maiores pecuaristas do Brasil". Confira a mensagem:

Recebo com tristeza a notícia do falecimento de Bené Mutran, um dos maiores pecuaristas do Brasil e um dos maiores empresários do Agro paraense. Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 1, 2024

Legado

Para o zootecnista e diretor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Guilherme Minssen, que trabalhou com Mutran durante 10 anos, a perda de Benedito é "uma das mais sentidas por toda a zootecnia do Estado do Pará".

"Ele era, sem dúvida, um apaixonado pela raça nelore e deixa para nós uma profunda dor. Tivemos o privilégio de trabalhar na Fazenda Cedro, Espírito Santo e Maria Bonita, três propriedades dele no sul do Pará, por 10 anos, em um projeto fantástico de seleção e muita dedicação. Deve ser sempre lembrado como um marco na pecuária paraense", aponta Minssen.

O diretor da Faepa ressalta ainda que Mutran era um empresário rural que sempre foi exemplo para todos do setor. Minssen também contou um pouco da história do colega: em 1985, teria iniciado uma revolução juntamente com outros pecuaristas, de um leilão chamado Tingaúna, e depois com a sua chácara em Castanhal realizou "os mais importantes leilões rurais em gado de elite e em gado de genética", afirma.

Guilherme ainda detalha que Bené fez "um dos rebanhos mais importantes na seleção", ainda mais porque, segundo ele, eram tempos mais difíceis. "Naquela época, na década de 80, ele foi o precursor de várias tecnologias, principalmente na área de reprodução e genética. Vai em paz amigo, Bené Mutran, que deixa para nós um legado de muita força na seleção, na raça e principalmente no trabalho genético".