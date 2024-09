Em Belém, obras do Terminal Hidroviário Internacional avançam

As obras no galpão 10 do Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes, estão a todo o vapor. No espaço está sendo construído o Terminal Hidroviário de Cruzeiros que, em breve, será entregue pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela gestão e execução do equipamento público.

“Estamos nos preparando para receber os cruzeiros nacionais e internacionais. Os turistas terão qualidade e conforto no embarque e desembarque, segurança e exclusividade nas atracações, além de um espaço destinado turista, onde podem desfrutar de uma experiência agradável em nossa região. O equipamento público movimentará ainda mais o turismo”, afirma o presidente da CPH, Josenir Nascimento.

Durante a realização da COP 30 o espaço servirá como receptivo de dois navios de luxo (Divulgação / Ag. Pará)

Conforme o projeto, o novo terminal reforçará a sustentabilidade. O espaço terá captação de energia por placas solares, tratamento de água e resíduos e um sistema de aproveitamento de águas pluviais. Toda a estrutura será adequada para receber navios de cruzeiros e fornecer a segurança necessária para a realização das operações portuárias de grande porte.

O terminal, nesse sentido, é inédito na região Norte do país. O recurso vai colocar o Estado na rota de grandes viagens. No início do mês de setembro, uma comitiva da Secretaria Extraordinária para a COP 30, do governo federal e representantes do Governo do Pará participaram de uma visita técnica às obras de construção do local.

Durante a realização da COP 30 o espaço servirá como receptivo de dois navios de luxo, que ficarão ancorados no local e se transformar em hospedagem para mais de 5 mil pessoas, entre chefes de estado e empresários.

“Ali teremos duas situações: uma é o espaço que vai ser para o receptivo internacional, para os navios que chegarem. A outra é para a COP, que vai servir como espaço para atracar navios que serão opção de hospedagem. Não é a mesma relação público e navio de cruzeiro, por isso faremos algumas adaptações para dar mais tranquilidade, menos burocracia para a entrada e saída dos navios, que vai ser constante", afirmou Valter Correia, titular da secretaria extraordinária.

Turismo

Os Terminais hidroviários contribuem para o desenvolvimento regional, pois facilitam o turismo no Pará, que já está incluído na rota de grandes cruzeiros. Além disso, em novembro de 2025, Belém será a sede da COP 30 e a previsão é que a procura pela região amazônica aumente expressivamente.