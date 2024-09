Obras das Usinas da Paz entram na reta final em seis municípios do Pará

O Governo do Pará segue com a expansão das Usinas da Paz em todas as regiões do Estado e prepara a entrega de seis novos complexos ainda em 2024. As obras de construção já estão com mais de 90% concluídas nos municípios de Marabá, Bragança, Castanhal, Abaetetuba, Cametá e Capanema.

Considerado um dos maiores programas de cidadania e assistência social do Brasil, as Usinas da Paz são complexos multifuncionais que oferecem mais de 70 serviços gratuitos à população, como cursos profissionalizantes, serviços de emissão de documentos, reforço escolar, eventos e outras ações de cidadania, esporte, saúde e lazer. Atualmente, nove Usinas já estão em pleno funcionamento nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Conforme a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, 28 Usinas da Paz estão em construção atualmente, e a expectativa é de que, até o final de 2026, o Pará tenha 40 novos complexos espalhados pelos municípios polos de todas as regiões de integração do Estado.

Obras avançadas

Os projetos de construção das Usinas da Paz nos municípios de Marabá (99%), Bragança (97%), Castanhal (97%), Abaetetuba (97%), Cametá (97%) e Capanema (91%) já estão em fase de finalização, com etapas de fundação, superestrutura, alvenaria de vedação e cobertura concluídas.

Atualmente, as equipes trabalham na finalização dos projetos e na instalação dos sistemas elétricos, hidrossanitários, de segurança e de refrigeração, que vão garantir qualidade e conforto nos atendimentos.

Expectativa

O aposentado Antônio Lima de Souza, que mora com a família na Avenida Paraíso, próximo ao local onde está sendo erguida a nova UsiPaz de Marabá, vive a expectativa pela nova Usina da Paz e conta que resolveu se mudar definitivamente para o local após saber da construção.

“Eu comprei essa casa para ficar perto desse espaço. A gente sabe que isso vai ter futuro e espera que traga desenvolvimento para o nosso bairro e muitas coisas boas para a população daqui. Com certeza vai ser muito bom”, disse Antônio Souza.