​Governo do Estado investe em ações voltadas ao bem-estar dos idosos paraenses

A promoção de atividades físicas, artísticas, culturais e de lazer estão entre as principais iniciativas do Governo do Estado voltadas ao bem-estar do público da terceira idade paraense. O objetivo é proporcionar melhora na qualidade de vida e cuidados preventivos com a saúde dessa faixa etária. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica, segundo dados de 2022, que há 29 idosos para cada 100 crianças no estado. No censo de 2010, o índice era de 15,3, o que para o instituto "evidencia o processo envelhecimento da população".

O programa ‘Vida Ativa na Terceira Idade’, da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), é uma dessas iniciativas estaduais. Atendendo cerca de 750 alunos com mais de 50 anos, o programa oferece atividades gratuitas, como aulas esportivas, bailes de carnaval, festas, jogos internos, entre outras formas de confraternização.

“Sabemos o quanto a prática de atividades ajuda também na saúde mental, na autoestima e estimula a produção de endorfina, causadora do bom humor, enfim, são diversos os benefícios. Estes momentos auxiliam também na interação e socialização com outras pessoas, então é um programa de extrema importância na vida desses idosos, eles gostam muito”, ressalta o titular da Seel, Cássio Andrade.

Em tratamento de câncer, Maria Lucenita Paixão, 54 anos, que é aluna de hidroginástica do programa, considera o ‘Vida ativa’ como uma grande família e diz que a participação nas atividades foi essencial para conseguir ultrapassar essa situação difícil. “No momento mais delicado, recebi todo o carinho e acolhimento de todos os meus colegas e professoras. Fazer atividade me tirou do fundo do poço, da depressão e me trouxe ânimo. Considero uma família do coração que eu ganhei no programa, onde um ajuda o outro a espalhar a alegria de viver”, conta, emocionada.

USIPAZ

Cerca de 20% do público atendido nos complexos comunitários das Usinas da Paz é composto por idosos. Turmas de hidroginástica, gastronomia, costura em juta, informática sênior, oficina de smartphone para idosos, danças típicas da região, programa mover bem-estar, terapia ocupacional e atendimento psicológico para idosos são desenvolvidos, pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), nos espaços.

“As Usinas da Paz são espaços abertos para a comunidade e é fundamental que possamos envolver todos, especialmente idosos, para que possam realizar a prática de atividades físicas, além de cuidados com a saúde. As usinas também promovem capacitação profissional para que os idosos possam se recolocar no mercado de trabalho e gerar renda para as suas famílias”, destaca Igor Normando, titular da Seac.

O aposentado Luiz Luz, 66 anos, participa da turma de hidroginástica na Usina Jurunas/Condor, desde o início do ano. Por conta de dores de coluna, teve a indicação de começar no exercício aeróbico na piscina. “Participar da hidro é uma oportunidade excelente, porque além de melhorar as minhas dores, fiz novos amigos, a gente se diverte, conversa, se exercita e tudo sem custos. A Usina é ​muito importante para nós, idosos, porque abriu um leque de atividades para fazer, manter a cabeça ativa. Eu só tenho que agradecer ao governo”, celebra.

O atendimento na ​UsiPaz Jurunas/Condor é realizado de segunda à sexta, entre 8h e 17h. É preciso apresentar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e de vacinação.