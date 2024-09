Em Nova Iorque, Governo destaca impulsionamento do Turismo no Pará com a COP30

O governador do Pará, Helder Barbalho, abriu a participação do Pará na Semana do Clima de Nova Iorque, nesta segunda-feira, 23, destacando o impulsionamento do Turismo no estado a partir da COP 30, que tem despertado o interesse de pessoas ao redor do mundo pelos atrativos da Amazônia.

O chefe do Executivo Estadual esteve presente na abertura da "Galeria Visit Brasil - Amazônia", promovido pela Empresa Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur_ em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

"Estamos vivendo diariamente a transformação a partir da força da Amazônia, a partir da força do Ecoturismo para criar novas vocações econômicas para o nosso estado. Nesta agenda de preparação para a COP, Belém está recebendo novas operações de alto padrão de hotelaria, portanto nós teremos a criação de mais leitos de alto padrão nesses próximos 12 meses, além dos que Belém possui nos seus 400 anos de história, portanto só esse movimento de interesse em torno da Amazônia implementa um nível de novos leitos, de serviços, toda a cadeia que gira no entorno do Turismo", destacou o governador.

Helder Barbalho acrescentou ainda que o Governo do Pará firmou parcerias para alavancar o Turismo na fase pré-COP.

"Nos já estamos com parcerias com aplicativos que impulsionam a apresentação de Belém como destino, incluindo uma parceria com o Airbnb. Até novembro do ano passado tínhamos 700 imóveis cadastrados e neste momento temos 4,5 mil imóveis cadastrados, portanto uma alavancagem importante em 10 meses e isso tudo fruto de um despertar da sociedade e também de um despertar da curiosidade daqueles que desejam nos visitar. Da mesma forma, assinamos um MoU na semana passada com a booking.com, para fazer com que Belém seja a principal amostra de um destino de Ecoturismo nesses próximos meses e claro isso depende de formação de mão de obra, de qualificação de mão de obra, de preparo. E aqui o meu agradecimento ao Sebrae que é um importante parceiro e neste momento", disse o governador.

O governador aproveitou o momento para destacar os avanços no programa Capacita COP 30, que já está formando 22 mil pessoas, em um trabalho de qualificação de mão de obra que tem como principal demanda a bilíngue. A "Galeria Visit Brasil - Amazônia" proporciona uma imersão no maior bioma do mundo entre os dias 23 e 27 de setembro. Instalado em uma galeria de arte, o espaço permite aos visitantes descobrirem o Brasil, as riquezas da Amazônia e a sustentabilidade de vida das comunidades dessa região em uma jornada que envolve música, artesanato, fotografia, artes visuais, moda e gastronomia.

A abertura também contou com a presença do presidente da Embratur, Marcelo Freixo; do governador de Rondônia, Marcos Rocha; da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; da Diretora do Sebrae, Margarete Coelho; do cônsul geral do Brasil em Nova Iorque, Adalnio Senna Ganem; além do artista paraense Sebá Tapajós.