Em Baião, nível do Rio Tocantins baixa 3,18 metros em 11 dias

O nível do Rio Tocantins no município de Baião continua baixando. A última medição, feita nesta segunda-feira (1º), marcou 8 metros e 76 centímetros. No último dia 21, o nível do rio prometia uma cheia histórica, desde 1980, e chegou à marca de 11 metros e 94 centímetros. Entretando, onze dias depois, o rio já teve uma redução de 3 metros e 18 centímetros e o que parecia ser uma ameaça, virou alívio.

De acordo com o prefeito de Baião, Lorival Menezes, a Defesa Civil municipal constatou que ao menos 19 mil famílias foram atingidas pela cheia do início do mês em Baião. Esse número ainda não foi atualizado pela defesa civil do município.

Desabrigados

No último levantamento da Defesa Civil na cidade, doa dia 21 de janeiro, foi registrado que 19.650 pessoas foram afetadas indiretamente; 240 famílias na sede do município, 4.800 isoladas na zona rural e 1.200 ribeirinhos desalojados.

“Como as chuvas não param em nosso município, ainda não sentimos a diminuição do nível do rio”, informou o coordenador da Defesa Civil, Humberto Nunes.

Ainda de acordo com o órgão, a maior parte das ocorrências ainda são de agricultores que perderam suas plantações.

Situação de emergência

A Prefeitura de Baião decretou situação de emergência no dia 21 de janeiro deste ano. De acordo com o Decreto Nº 011/2022, houve um agravamento da situação no município no dia 15 de janeiro, por conta de erosões ocorridas nas principais ruas de acesso às comunidades afetadas e destruição de pontes.

Dentre outras medidas que estão sendo tomadas, a prefeitura está fazendo o levantamento das famílias desabrigadas para verificar a possibilidade de incluí-las no Programa Recomeçar, do governo do Estado, que oferece, em parcela única, o benefício de um salário mínimo (R$ 1.212,00) às pessoas gravemente afetadas por desastres naturais no primeiro semestre deste ano.