Dom Azcona é velado na Igreja Matriz de Soure nesta quinta-feira (21)

Moradores de Soure, no Marajó, se reuniram na manhã desta quinta-feira, 21, no aeroporto da cidade para aguardar a chegada do corpo de Dom José Luís Azcona Hermoso, bispo emérito que morreu na última quarta-feira, 20, em Belém. Ele dedicou 37 anos à prelazia do Marajó. Seu corpo deve ser sepultado na sexta, 22, às 17h, na Catedral Nossa Senhora da Consolação.

De acordo com informações da prelazia do Marajó, divulgadas em rede social, o corpo de Azcona chegou por volta do meio-dia em Soure, saindo de Belém. Ele foi recebido por dezenas de admiradores e amigos, que seguiram em procissão pela cidade até a Igreja Matriz, que é a Catedral Nossa Senhora da Consolação.

Corpo de Dom Azcona foi acompanhado por dezenas de religiosos e amigos até a Igreja Matriz de Soure. (Reprodução @pascomsoure)

Ao longo do dia, moradores da cidade visitaram a catedral para se despedir do bispo. Duas missas de corpo presente foram marcadas para celebrar a passagem do religioso. Uma para as 17h e outra para as 20h, nesta quinta-feira.

Mais uma celebração está prevista para acontecer às 7h de sexta-feira, 22, antes do sepultamento de Azcona, marcado para 17h, ainda na Igreja Matriz.

Antes de ser trasladado para Soure, Azcona também recebeu as últimas homenagens de amigos e admiradores em Belém, na Igreja São José de Queluz, no bairro de Canudos. O velório registrou grande número de pessoas. Um grupo cantou músicas religiosas, algumas em homenagem à padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré. Autoridades públicas enviaram coroas de flores, entre elas, o governador do Pará, Helder Barbalho.