Religiosos e amigos se despedem de Dom José Luís Azcona em Belém

Amigos e admiradores se despedem do Bispo Emérito, Dom José Luís Azcona Hermoso, de 84 anos, que morreu, na manhã desta quarta-feira (20/11), em Belém. O corpo do religioso é velado na Paróquia São José de Queluz, na avenida Cipriano Santos, 311, no bairro de Canudos. E de lá, deve ser levado na manhã desta quinta-feira (21/11) para os ritos funerários no Marajó.

O velório de Dom Azcona, figura bastante querida na capital paraense e em diversas cidades, além da Ilha do Marajó, tem grande presença de amigos e religiosos. Um grupo canta músicas religiosas, algumas em homenagem à padroeira dos paraenses. Autoridades públicas enviaram coroas de flores, entre elas, o governador do Pará, Helder Barbalho

Entre os presentes, diversos religiosos, como a irmã Eunice Batista da Silva, da comunidade Filhas da Divina Graça, da qual Dom Azcona é co-fundador.

Exemplo de simplicidade, afirmam amigos religiosos

"Dom Azcona era uma pessoa muito simples. Para resumir, Dom José Azcona era aquilo que ele pregava. O que ele pregava, ele era no dia a dia. Para nós, ele era o Evangelho vivo", disse ela.

"Ele conseguia expressar com as suas ações aquilo que era o evangelho. Um homem muito simples, que não tinha medo de nada. Falava a verdade, e ele nos ensinou a lutar pela Justiça, a lutar pela verdade, a viver a verdade e fazer ecoar a verdade que é a Palavra de Deus", acrescentou a irmã Eunice Batista.