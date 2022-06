Doença de Chagas no Pará: cinco pessoas da mesma família são contaminadas após consumo de açaí

Cinco pessoas de uma mesma família, em Monte Alegre, no oeste do Pará, tiveram diagnóstico positivo para doença de Chagas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) nesta terça-feira (28). Possivelmente, os pacientes, com idades entre 12 e 69 anos, adoeceram após o consumo de açaí. Com isso, os órgãos de saúde do estado e do município iniciaram a busca pela possível origem do produto contaminado. E ainda, começaram um trabalho de conscientização sobre boas práticas na manipulação do fruto.

Somente uma pessoa da família precisou de internação, mas está em condição estável e liberada para tratamento domiciliar como os demais membros da família. Todos estão em acompanhamento.

Enquanto isso, além das campanhas de orientação sobre boas práticas aos batedores e vendedores, a Prefeitura de Monte Alegre começou a pedir cautela aos consumidores. A recomendação é que todos procurem o alimento em estabelecimentos limpos, confiáveis e que mostrem compromisso com higiene e segurança sanitária.

Como é transmitida a doença de chagas?

Além do açaí, outras possíveis formas de contaminação são caldo de cana e bacana que tenham presença de fezes do barbeiro, inseto que é vetor da Doença de Chagas (causada diretamente pelo protozoário Trypanossoma cruzi).

Quais os sintomas da doença de chagas?

Os principais sintomas da doença de chagas são febre, dor aguda, indisposição, inchaço, problemas digestivos e até cardíacos (que são a fase mais perigosa da doença).