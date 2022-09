Diretoria do Círio apresenta camisa do projeto ‘Eu ajudo a realizar o Círio’

O projeto “Eu ajudo a realizar o Círio”, que possibilita aos devotos da Virgem de Nazaré contribuir com doações para a realização da 230ª edição da maior festa católica do Norte do País, foi lançado na noite desta terça-feira (20), na Estação Luciano Brambilla (antiga Estação dos Carros), no Centro Social de Nazaré. Durante o evento, foi apresentada a camisa personalizada com o tema da festividade nazarena deste ano, que pode ser adquirida a partir de uma doação de R$ 150,00.

VEJA MAIS

Para Oswaldo Mendes, diretor de marketing da Festa de Nazaré, o projeto é uma forma de inserir ainda mais o povo paraense nessa grande manifestação de fé. “Com as doações, os fiéis estarão ajudando não só as obras sociais da Paróquia de Nazaré, que inclui três creches, como na manutenção da Basílica Santuário e, principalmente, na realização do Círio deste ano. Dessa forma, o devoto vai poder dizer com orgulho: ‘Eu ajudei a realizar o Círio 2022’”, comentou.

“As doações já podem ser feitas em qualquer valor pelo site oficial do Círio. E quem colaborar com os R$ 150,00 em doação receberá, em sua casa, inteiramente grátis, uma camisa personalizada, que será apresentada após a missa. As ilustrações da camisa foram gentilmente cedidas pelo artista paraense Odair Mindelo, a quem muito agradecemos”, disse o diretor de marketing.

O pintor, desenhista e ilustrador Odair Mindelo participou do evento de lançamento do projeto. Ele já trabalhou em outros momentos com o Círio de Nazaré, inclusive em 2016 foi o artista responsável pela arte do Cartaz do Círio daquele ano, entre outros trabalhos e exposições ligados à festividade. “A camisa tem ilustração inspirada no tema do Círio deste ano, ‘Maria, mãe e mestra’, no qual é possível ver Maria acolhendo o menino com um livro aberto em busca de evangelizar”, explica o artista.

O pintor, desenhista e ilustrador Odair Mindelo, que fez a arte da camisa, participou do evento de lançamento do projeto (Fabyo Cruz/O Liberal)

A Família Reis, que faz parte da diretoria de Arraial do Círio, foi convidada para participar do lançamento da camisa de personalidade. Para Sérgio, que estava acompanhado da esposa Karen, e dos filhos Ana Carolina e Sérgio, o sentimento foi de gratidão à Nossa Senhora. “Nós fomos convidados, estamos muito gratos de poder ajudar a divulgar essa fé mariana. Minha família tem a tradição de usar camisas parecidas, para ficarmos padronizados, e este ano já temos as camisas que iremos usar no domingo", afirmou.

Para Sérgio, que estava acompanhado da esposa Karen, e dos filhos Ana Carolina e Sérgio, o sentimento foi de gratidão a Nossa Senhora (Fabyo Cruz/O Liberal)

A Diretoria da Festa de Nazaré informou que os valores de doação não são cumulativos. A camisa vem com o Selo do Círio, que tem como objetivo partilhar os valores do Círio por meio do licenciamento e certificação de produtos e serviços, garantindo originalidade, exclusividade e compromisso com a organização da Festa Nazarena, aliado a preservação da cultura local, apoio a projetos sociais e geração de emprego e renda.



Serviço:

Para participar do projeto basta acessar o site www.ciriodenazare.com.br e fazer a doação em qualquer valor. A partir de R$ 150,00 doados, cada doador receberá uma camisa personalizada, que será entregue em sua residência.