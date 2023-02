Direitos de povos e comunidades tradicionais é tema de debate em seminário na Ufopa, em Santarém

De 1º a 3 de março o Campus Santarém da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) vai sediar o Seminário de Pesquisa Territórios Tradicionais, Conservação e Políticas Públicas: Conflitos e Proposições.

O objetivo do evento é debater pressões e ameaças a territórios tradicionalmente ocupados, buscando promover reflexões sobre o campo das políticas públicas ambientais e territoriais que afetam os grupos em questão. O encontro, que é aberto ao público em geral, também irá debater parcerias científicas em Santarém.

“O encontro será aberto ao público em geral e reunirá dezenas de participantes, com ampla participação de povos e comunidades tradicionais nesses espaços”, disse Natalia Guerrero, da organização do evento.

Entre outros temas, as mesas do seminário irão abordar: sobreposições territoriais com unidades de conservação; organização social e gestão de territórios; políticas de educação e geração de renda; ecologia histórica; reforma agrária; parcerias científicas.

LEIA TAMBÉM:

O seminário é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), por meio de um acordo de cooperação que apoia o projeto de pesquisa “Comunidades tradicionais, conservação ambiental e políticas territoriais”, que se debruça sobre esses tópicos a partir de quatro situações, principalmente: o território caiçara na Jureia, no litoral de São Paulo, e territórios situados nas bacias dos rios Xingu, Trombetas e Tapajós, no Pará.

Esse projeto vem sendo desenvolvido nos últimos dois anos, envolvendo pesquisadores de diversas universidades, de São Paulo e do Pará, incluindo pesquisadores oriundos de comunidades tradicionais e outras lideranças que estabeleceram parcerias científicas em pesquisas colaborativas.

Saiba mais sobre o seminário:

O seminário será transmitido pelo canal do Estúdio Encontro das Águas no YouTube (https://www.youtube.com/@estudioencontrodasaguas-uf1338).

Confira a programação completa do evento (http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2023/2ec9e2fd949cf2e3023a6ae228ee24cb.pdf)

Para fazer a inscrição (https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa/public/extensao/viewDadosCursoEvento.jsf)