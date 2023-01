Ufopa e Incra ofertam graduação em engenharia ambiental e sanitária em Santarém

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) anunciaram uma parceria no final do mês de dezembro para oferecer um curso de graduação em engenharia sanitária e ambiental. Esta iniciativa foi firmada no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e será oferecida em Santarém, beneficiando pessoas de assentamentos, territórios quilombolas e unidades de conservação na região oeste do Pará. O processo seletivo será lançado no início de 2023, com aulas previstas para começar em abril de 2023.

Ainda há negociações em andamento entre o INCRA e a UFOPA para a possibilidade de oferecer mais cursos no futuro, dessa vez em formato técnico. Este novo curso beneficiará os clientes da reforma agrária, os filhos de trabalhadores rurais e remanescentes de quilombos da região.

O curso é exclusivo para estudantes rurais e quilombolas e será ministrado entre 2023 e 2027. Para esta atividade serão investidos quase 2 milhões de reais para a formação de 50 alunos. Francisco de Sousa, Superintendente Regional do INCRA no Oeste do Pará, comentou sobre o anúncio: "Graças a Deus mais uma vez conseguimos alcançar um resultado positivo, principalmente quando se fala da área da educação que é tão importante. No INCRA, estamos felizes com esse resultado que vai proporcionar ensino e desenvolvimento em uma área sensível e muito relevante para a vida no campo. Os futuros engenheiros ajudarão Santarém e região a se desenvolver mais e mais”, enfatizou.

Este anúncio foi comemorado pelo meio acadêmico, especialmente pelos estudantes que residem no campo, nas áreas de assentamentos e nas comunidades remanescentes de quilombos. A educação é considerada fundamental para garantir o desenvolvimento dessas populações tradicionais, e a criação deste curso é mais uma política de educação do campo que busca ampliar as oportunidades de ensino de qualidade para esses estudantes.

O curso de graduação em engenharia sanitária e ambiental terá uma duração de cinco anos (dez períodos acadêmicos) e incluirá aulas teóricas e práticas, além de abrir oportunidade de estágios supervisionados durante a formação. Os alunos poderão adquirir conhecimentos e habilidades para atuar na implementação e gerenciamento de projetos de saneamento básico, tratamento de resíduos sólidos e águas, preservação e conservação do meio ambiente, entre outras áreas.