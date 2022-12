Capes garante pagamento de 200 mil bolsas em dezembro; Pará tem mais de 4,2 mil bolsistas

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) comunicou, nesta sexta-feira (23), que o pagamento de bolsas de graduação, pós-graduação, residência médica e demais programas está garantido em dezembro. A previsão é que os valores sejam pagos até o dia 5 de janeiro de 2023. Em todo o Brasil, são 200 mil estudantes bolsistas pela Capes. No Pará, segundo levantamento da Redação Integrada de O Liberal junto às universidades no estado, são pelo menos 4,2 mil bolsistas. Atualmente, as bolsas variam de R$ 1,5 mil a R$ 4,1 mil, valor que pesquisadores dizem estar defasado.

"Conseguimos os recursos para honrar todos os compromissos com os bolsistas. Os valores cobrirão os benefícios para alunos de mestrados, doutorados, pós-doutorados e programas como Pibid, Residência Pedagógica, Parfor, Proeb e UAB. Além do pagamento das bolsas, a Capes garantiu os valores necessários para arcar com os contratos do Portal de Periódicos, que, com mais de 42 mil títulos, atende estudantes de 434 instituições de ensino e pesquisa. Desse modo, bolsistas e usuários dos serviços da Capes podem ficar tranquilos", informou a Capes, por nota.

No final de novembro, vários recursos foram bloqueados pelo Governo Federal, somando R$ 452 milhões no setor da educação superior. Isso afetou o funcionamento de universidades e institutos federais. Somente no Pará, os recursos contingenciados passam de R$ 11 milhões, somando UFPA, Ufopa, Unifesspa e IFPA. A Ufra não informou quanto do orçamento foi afetado. E com o contingenciamento, as bolsas da Capes poderiam não ser pagas, o que deixou mais de 200 mil estudantes pelo Brasil apreensivos.

