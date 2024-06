Como os diabéticos podem aproveitar as comidas juninas?

Durante o mês de junho, junto com as festas juninas, a culinária típica ganha destaque e é aquela época em que muitos acabam exagerando na alimentação. No entanto, há ingredientes de muitos pratos típicos que podem ser adaptados para versões mais saudáveis. Dayse Gurjão, especialista em nutrição do Hospital Jean Bitar (HJB), referência em clínica médica e cirúrgica para doenças metabólicas e gastrointestinais, com 3.682 atendimentos ambulatoriais em nutrição e 7.343 atendimentos em endocrinologia realizados de janeiro a maio deste ano, orienta sobre como pessoas com síndrome metabólica, diabetes ou outros distúrbios alimentares podem aproveitar a temporada junina de maneira saudável. Confira a seguir algumas destas adaptações e bom apetite!

- Pamonha

Tradicional: Milho, açúcar, leite de coco e manteiga.

Versão saudável: Adoçante natural, leite de coco light ou leite desnatado, menos manteiga ou óleo de coco em menor quantidade.

- Bolo de Milho

Tradicional: Milho, açúcar, farinha de trigo e leite condensado.

Versão saudável: Farinha de milho ou farinha de amêndoas, adoçantes naturais, leite de coco ou iogurte natural.

- Curau

Tradicional: Milho, açúcar e leite de vaca.

Versão saudável: Adoçantes naturais, leite desnatado ou leite de amêndoas.

- Canjica

Tradicional: Milho branco, leite condensado, açúcar, coco ralado e leite de vaca.

Versão saudável: Adoçantes naturais, leite de amêndoas ou leite de coco light, coco ralado sem açúcar.

- Pé-de-moleque

Tradicional: Amendoim, açúcar e leite condensado.

Versão saudável: Açúcar de coco ou mel, leite de coco ou creme de leite light.

- Arroz Doce

Tradicional: Arroz, leite, açúcar, leite condensado e canela.

Versão saudável: Adoçantes naturais, leite desnatado ou leite de coco, iogurte natural ou leite de amêndoas.

- Cuscuz de Milho

Tradicional: Milho, açúcar e coco.

Versão saudável: Açúcar de coco ou adoçantes naturais, coco ralado sem açúcar.

- Quentão

Tradicional: Cachaça, açúcar, gengibre e especiarias.

Versão saudável: Adoçantes naturais, suco de frutas sem açúcar.

- Maçã do Amor

Tradicional: Maçã coberta de caramelo de açúcar.

Versão saudável: Calda de mel ou xarope de agave.

- Pipoca Doce

Tradicional: Milho, açúcar e óleo.

Versão saudável: Açúcar de coco ou adoçantes naturais, pipoca no ar quente ou com óleo de coco em menor quantidade.