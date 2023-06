Dezenas de caravelas são encontradas na praia de Ajuruteua

Um número considerável de caravelas foi encontrado por banhistas na areia da praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste do estado, no último final de semana. Os banhistas que se depararam com o fenômeno acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que recomendou o afastamento de pessoas da área a fim de evitar acidentes e maiores exposições.

Segundo a corporação e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, não se sabe até o momento se há registros de feridos. A preocupação se dá devido o animal ser considerado potencialmente perigoso para os humanos.

Cuidados

Segundo o site do Ministério da Saúde, tanto as caravelas quanto as águas-vivas pertencem ao grupo animal chamado Cnidários e ambos possuem toxinas nos tentáculos que, quando liberados, podem causar reações alérgicas e tóxicas.

A orientação em caso de contato direto com o animal é não esfregar o local lesionado, nem utilizar água doce, já que ambas as ações podem piorar o quadro de irritação.

Os primeiros cuidados exigem que sejam feitas compressas com água gelada e a aplicação de ácido acético a 5% (vinagre, por exemplo), sem esfregar o local. As medidas ajudam na inativação das toxinas, impedindo um maior envenenamento, uma vez que as células continuam despejando o conteúdo na pele.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)