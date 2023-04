Dezenas de arraias são encontradas mortas em praia; causa ainda é desconhecida

Uma praia na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio de Janeiro, foi palco de uma tragédia ambiental nesta terça-feira (11). Um cardume de arraias da espécie Ticonha, ameaçada de extinção, foi encontrado morto na areia da Baía de Guanabara. Embora a causa da morte ainda não tenha sido confirmada, especialistas apontam que a pescaria de arrasto é uma das principais causas prováveis.

O episódio foi registrado, em vídeo, por pescadores locais. Apesar de não haver marcas aparentes nos animais, o autor do livro "Raias da Guanabara" e diretor do Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes, acredita que elas tenham sido pegas em uma rede por engano e descartadas no local para evitar o flagrante no desembarque.

Segundo Ricardo, em entrevista para O Globo, a baixa taxa reprodutiva das raias e tubarões, somada ao longo tempo de gestação, torna a ameaça de extinção dessa espécie até 15 vezes maior do que a de outros animais que vivem na Baía de Guanabara. Além disso, muitas das raias encontradas estavam grávidas, o que agrava ainda mais a situação.

Apesar da tristeza do ocorrido, o Instituto Mar Urbano destaca que a baía apresenta um aumento na biodiversidade de peixes, com algumas espécies voltando à região após anos de ausência. Ainda é cedo para afirmar, mas Ricardo acredita que essa mudança possa estar relacionada a uma melhoria na qualidade da água.