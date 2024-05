VÍDEO: Homem filma o próprio assalto durante o show de Madonna no Rio de Janeiro

Um fã da cantora Madonna aproveitou para registrar e compartilhar com seus seguidores, imagens da movimentação do show da rainha do pop que aconteceu na noite do último sábado (04/05), no Rio de Janeiro. No entanto, o que ele não esperava era que um ladrão passasse na mesma hora e roubasse o seu celular.

Um vídeo que circula nas redes mostra o momento que o homem dá atualizações sobre o evento que tinha acabado de acontecer. Nas imagens é possível ver o momento em que o ladrão retira o celular da mão da vítima e corre entre a multidão.

“Galera, provavelmente eu vou ficar sem sinal, porque olha isso daqui. E a gente ainda nem conseguiu ver o palco. O palco está ali, depois dessa árvore e a gente andou muito, estou cansado e quero embora… brincadeira”, dizia ele, quando foi surpreendido. O bandido corre bastante e é possível ouvir gritos.

De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, até as 23h do sábado, 33 pessoas foram detidas e conduzidas às delegacias de Copacabana e Ipanema. Além disso, mais de 160 objetos potencialmente perigosos foram apreendidos nos pontos de bloqueio e revista distribuídos em todos os acessos à praia. A informação é do Diário do Rio.