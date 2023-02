Deslizamento em Abaetetuba: Prefeitura organiza cadastramento de famílias afetadas

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, informou na tarde deste domingo (26) que o deslizamento de terra registrado nos bairros do São João e São José não deixou feridos e as perdas foram somente materiais. A Prefeitura Municipal organiza o cadastramento das famílias afetadas, para que elas possam ser auxiliadas pelas autoridades.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a gestora afirma que o Ginásio Municipal Hildo Carvalho já está sendo preparado para receber as famílias que perderam as suas casas durante a tragédia natural. Francineti pediu ainda que as pessoas não se dirijam, por curiosidade, ao local afetado pelo deslizamento.

“Agora, nós nos encontramos no Ginásio Hildo Carvalho, onde estamos organizando para atender as famílias. No primeiro momento, nós tivemos na área afetada pelo desastre, onde foi montado um sistema de comando com a participação de todas as secretarias de governo, de todas as instituições envolvidas no socorro, com os bombeiros, a Polícia Militar, Departamento de Trânsito”, destacou a prefeita municipal.

“Nesse momento, nós não temos ninguém ferido. As perdas foram apenas materiais, e a prefeitura organiza o cadastramento das famílias e o acolhimento, para que sejam acolhidas da forma mais tranquila, mais calma possível”, explicou Francineti Carvalho.

A prefeita alertou e pediu para que a população não frequente a área afetada. “Nós pedimos à população que não se dirija para o local do desastre, para evitar tumultos. Nós precisamos, nesse momento, apenas da equipe que já está lá, prestando socorro”, declarou.