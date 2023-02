Deslizamento de terra em Abaetetuba preocupa moradores; fornecimento de energia elétrica foi abalado

O município de Abaetetuba sofreu um abalo de terra na manhã deste domingo, 26, no bairro São João. A erosão ocorreu por volta das 11h, ocasionando queda de áreas do município, em locais próximos a rua Siqueira Mendes e da orla do rio Maratauíra, que banha a cidade. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram parte do território sendo "engolido" e uma torre de energia inclinou, o que causou queda de energia para a região das ilhas e instabilidade elétrica no centro.

Informações da Polícia Militar atestam que não há feridos. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Prefeitura de Abaetetuba estão no local. A concessionária Equatorial Energia providenciou o desligamento da energia elétrica dos imóveis diretamente atingidos. Famílias estão sendo retiradas das casas e levadas para o ginásio de esportes Hildo Carvalho.

A prefeita Francineti Carvalho está no local e informa que já solicitou apoio do Governo do Estado do Pará e do Ministério das Cidades.

Nota da Prefeitura de Abatetetuba

"A Prefeitura Municipal de Abaetetuba informa que já está tomando todas as medidas necessárias com relação aos danos causados pelo deslizamento de terra nos bairros do São João e São José. O perímetro está com trincas no solo da Rua Siqueira Mendes até o final da D. Pedro I.

Não há feridos e por precaução é necessária a evacuação de emergência dos moradores no entorno. Todas as Secretarias de Governo junto a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e DEMUTRAN estão trabalhando para lidar de forma efetiva com a situação.

Nossa prioridade no momento é o isolamento da área e o remanejamento das famílias para o ginásio esportivo Hildo Carvalho.

A Prefeita Francineti Carvalho está no local e já solicitou apoio do Governo do Estado e do Ministério das Cidades. A PMA (Prefeitura Municipal de Abaetetuba) vai destinar recursos para o aluguel social das famílias afetadas com o desastre".