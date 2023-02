Abaetetuba: Equatorial aguarda acesso à área afetada para restabelecer serviço de energia elétrica

​A Equatorial Pará informou, na tarde deste domingo (26), que as equipes técnicas já estão trabalhando em Abaetetuba, com o apoio das autoridades locais, e aguardam apenas a autorização de acesso à área para executar as ações de estabilização da torre e normalização do fornecimento de energia elétrica para a região das ilhas.

“O Corpo de Bombeiros está no local levantando informações e interditou a área até que as avaliações sejam concluídas e haja segurança para o acesso ao local”, informou a concessionária de energia.

“O fornecimento já foi restabelecido para as demais áreas da cidade que sofreram falta de energia no início da ocorrência”, garantiu a Equatorial.

O município de Abaetetuba sofreu um abalo de terra na manhã deste domingo (26), no bairro São João. A erosão ocorreu por volta das 11h, ocasionando queda de áreas do município, em locais próximos à rua Siqueira Mendes e da orla do rio Maratauíra, que banha a cidade.

magens divulgadas nas redes sociais mostram as casas dos moradores sendo "engolidas" pela terra. Uma torre de energia inclinou, o que causou queda de energia para a região das ilhas e instabilidade elétrica no centro.

Por nota, a prefeita Francineti Carvalho informou que está no local e que solicitou apoio do Governo do Estado do Pará e do Ministério das Cidades.

Confira a nota na íntegra:

