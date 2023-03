Deslizamento em Abaetetuba: famílias desabrigadas vão receber R$ 1.302,00 do governo do Estado

O Governo do Pará iniciou, nesta quarta-feira (1º), o cadastramento ao programa “Recomeçar” das famílias atingidas pelos deslizamentos de terra em Abaetetuba, no nordeste paraense.

Até o momento, de acordo com levantamento da Defesa Civil Estadual, cerca de 350 pessoas, de 108 famílias, foram atingidas pela ocorrência que iniciou há seis dias.

O recurso, no valor de um salário mínimo (R$ 1.302,00), pago em parcela única pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), é destinado à recomposição dos danos estruturais em moradia e/ou em bens de uso doméstico e será pago até o fim desta semana, em caráter de urgência.

A ação do Governo do Estado se soma às medidas para reduzir os impactos às vítimas abaetetubense, por meio de uma força-tarefa que integra equipes do Corpo de Bombeiros, secretarias de assistência, obras, saúde e habitação, além das Polícias Civil e Militar para garantir suporte médico, psicossocial, emissão de documentos, aluguel social e levantamento técnico de danos.

Saiba como ter acesso ao benefício

Para ter acesso ao benefício, o morador deve apresentar documento oficial com foto (RG), Comprovante de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência do local atingido no nome do solicitante, explicou o chefe de apoio comunitário da Defesa Civil Estadual, Major Jânio Costa.

“Hoje iniciamos os cadastros das vítimas. Vamos fazer uma análise dos documentos apresentados e fazer uma entrevista, verificando se as informações repassadas estão condizentes com os critérios do decreto e prosseguir com o pagamento dessas famílias. Importante ressaltar que estamos aqui desde domingo, auxiliando as famílias no intuito de minimizar os prejuízos ocorridos”, afirmou.

O cadastro está ocorrendo no ginásio municipal de Abaetetuba, no centro da cidade. É nesse espaço que estão sendo concentrados os esforços para minimizar os transtornos à população.

"A minha família precisou sair com urgência" diz moradora

Uma das pessoas beneficiadas é a desempregada Ana Maria Pinheiro Monteiro, que morava no “polígono de risco”. Ela conta que vai comprar itens básicos para sua família com o auxílio governamental.

“Eu fiquei sabendo do programa ‘Recomeçar’ e estou aqui para fazer o cadastro. É uma ajuda que está chegando no momento certo, na hora certa. Nós necessitamos, principalmente para quem perdeu tudo, como é o meu caso. Eu sou uma das vítimas, infelizmente”, disse. “A minha família precisou sair com urgência por causa do perigo. Saímos com poucas coisas. Pegamos somente o básico mesmo, documentos e coisas pequenas. Até o momento estamos sem chão, pois perdemos guarda-roupas, mesas, portas de vidro”, completou.

Claudete Rodrigues Bahia chegou cedo ao ginásio municipal, local onde estão sendo concentradas as ações da força-tarefa da do Governo do Pará e Prefeitura Municipal. “É uma ajuda muito bem-vinda, e a gente agradece muito ao governo, pois é essencial. Eu tive a perda de móveis, de eletrodomésticos e é isso que eu pretendo comprar para o meu sustento e recomeçar. Eu consegui tirar apenas o que podemos carregar: documentos, roupas, louças, e foi isso. Foi muito rápido. Meu marido corria desesperado. Tivemos que atravessar o igarapé para ter acesso à rua”, informou.

Situação de emergência em Abaetetuba foi declarada na segunda-feira

Foi publicado, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (27), o decreto nº 2.915 que declara situação de emergência no município de Abaetetuba por 180 dias. O documento facilita o apoio do governo federal junto ao Ministério da Integração Nacional e a Defesa Civil.

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora, Hana Ghassan, junto ao secretariado estadual e autoridades municipais, visitaram as áreas atingidas ainda na segunda-feira (27).

Na oportunidade, o chefe do executivo estadual determinou celeridade nas ações, bem como diálogo contínuo com entidades inseridas no processo de restruturação. Fazem parte das ações o Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Companhia de Habitação do Pará (Cohab).