Deslizamento em Abaetetuba: novo deslocamento de terra não está descartado, aponta Defesa Civil

Um novo deslizamento de terra pode, sim, ocorrer em Abaetetuba, município no nordeste do Pará. “Pode ocorrer de novo? Pode, assim como também não pode”, analisa o coordenador da Defesa Civil Municipal de Abaetetuba, o coronel bombeiro da reserva Augusto Lima, um oficial com experiência em atuar em situações de crise, como a registrada no município, no final da manhã de domingo (26). Lima destaca que esse é um desastre recorrente, pois o episódio anterior ocorreu há 10 anos. Ele afirmou que, desde o início do problema, a Defesa Civil de Abaetetuba vem fazendo o monitoramento no local. Na sexta-feira (24), esteve no local e orientou as famílias a deixarem a área.

Em um primeiro momento, houve a retirada imediata de duas famílias. “Fizemos um polígono de 30 famílias (no bairro São João) para poder ser retiradas também. Só que, domingo (26), ele aumentou e agora nós estamos com 40 mil metros quadrados de área de risco”, disse, acrescentando que 108 famílias foram atingidas e 80 casas foram desocupadas. Isso na área do desastre. “Nós estamos no local e estamos monitorando dia após dia o que tá acontecendo, pode aumentar o polígono de risco? Pode, mas isso tudo depende de como se comporta a questão geológica do local”, afirmou.

Sobre a possibilidade das famílias voltarem para suas casas, ele afirmou: “Isso é coisa que a gente nem tem como falar ainda porque precisamos do estudo do solo”. O deslocamento de terra afetou 108 moradores dos bairros São João e São José, na orla de Abaetetuba. O deslizamento ocorreu na rua Dom Pedro I, no bairro São João, zona urbana de Abaetetuba, onde estão localizadas 15 residências, com cerca de 30 famílias. A área possui também três oficinas de manutenção, três portos de embarque e descarga de mercadorias, um estabelecimento de venda de açaí e uma mercearia. Mas, depois, aumentou o número de famílias impactadas. E 80 casas foram desocupadas pelos moradores por questão de segurança.

A Polícia Civil do Pará montou uma força-tarefa para atender as famílias atingidas por um deslizamento de terra, ocorrido no domingo (26), na cidade de Abaetetuba. Com o reforço, a Polícia ampliará os serviços de emissão de documentos de identificação para aquelas pessoas que tenham perdido esses registros ou que não possam acessá-los, em função das condições de segurança do local. Também estão atuando no município Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual e equipes da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) para Abaetetuba.

A força-tarefa da Polícia Civil chegou a Abaetetuba nesta segunda-feira (27). E, também na segunda-feira, peritos do Núcleo de Engenharia Aplicada, da Polícia Científica do Pará, estiveram em Abaetetuba. Essa análise pericial visa apontar os riscos ainda existentes no local e identificar as causas que irão orientar os procedimentos de segurança na área a serem adotados pela prefeitura e demais órgãos competentes.