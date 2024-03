Delegacia da Mulher de Castanhal promove caminhada pelo fim da violência contra as mulheres

A 1ª Caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas de Castanhal, teve início da frente da Delegacia Especializada de Defesa do Direito da Mulher (Deam) de Castanhal, região nordeste do estado, às 9h da manhã deste domingo (10) e encerrou por volta das 11h, na praça do Cristo Redentor. O ato reuniu cerca de 200 pessoas, principalmente mulheres que lutam pela causa.

A caminhada fez parte da programação especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres (8 de março), com o objetivo de sensibilizar a sociedade e o poder público para o alto índice de violência contra as mulheres no município de Castanhal.

VEJA MAIS

A diretora da Deam, a delegada Lígia Torquato, informou que no mínimo duas mulheres procuram a delegacia por dia para pedir medida protetiva contra o companheiro, até mesmo aos domingos.

“Em Castanhal temos um alto índice de violência contra a mulher. Todo dia tem medida protetiva, são pelo menos duas, mas tem dias que são cinco. É raro não ter e até mesmo aos domingos tem mulher pedido ajuda”, disse a delegada.

Relatos

A dona de casa, Silvana Damasceno, relatou que foi vítima de maus tratos do ex marido durante quatro anos e que os abusos só tiveram fim quando ela procurou ajuda na delegacia especializada.

“Foi muito difícil dar um fim no meu próprio sofrimento. Ele era meu opressor e me violentava psicologicamente. Eu estava adoecendo e se não desse um basta iria morrer. Por isso estou aqui na caminhada para apoiar a causa. Só denunciando que a violência acaba, mas as mulheres precisam também de apoio psicológicos e isso o poder público, infelizmente, não dá”, disse Silvana.

A estudante Cleonice Alves também fez parte da caminhada e contou que acompanhou durante anos o sofrimento de sua mãe.

“Eu jamais esquecerei o quanto ela sofreu. Meu pai era alcoólatra e a agredia de todas as formas. Eu cresci vendo o sofrimento dela que só terminou com a morte dele. Naquela época não existia leis para protege-la, mas hoje temos muitos mecanismos para pro um fim nisso”, contou.

“Essa caminhada é para chamar a atenção de que tem a violência e que tem pessoas lutando pela causa”, disse a delegada.

Serviço

Endereço Deam: Tv. Primeiro de Maio, 1376 - Nova Olinda, Castanhal - PA, 68742-390

Telefone: (91) 3712-3928

Horário de funcionamento: 24h