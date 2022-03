Decisão judicial deve terminar protesto de garimpeiros em Itaituba, interior do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que foi dada uma decisão judicial favorável ao Interdito Proibitório. A Justiça Federal de Itaituba foi acionada, e o diretor do Fórum está tentando acionar o oficial de Justiça de Novo Progresso para fazer a notificação dos garimpeiros que interditam a rodovia BR-163, em Itaituba, tendo em vista a proximidade do local do evento. O bloqueio permanece, como repassa a PRF.

Desde a zero hora desta sexta-feira (11), a BR-163, no km 417, no distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Pará, está totalmente interditada. O bloqueio da rodovia federal ocorreu por causa do protesto de cerca de 200 garimpeiros independentes do Alto Tapajós.

Os manifestantes argumentam que o protesto é contra ações do governo federal na região. Pela manhã, passaram pelo bloqueio somente carros oficiais e ambulâncias. A interdição ocorreu à meia-noite.

Por volta das 13h30, a PRF informou que a rodovia foi liberada por alguns minutos em ambos os lados, mediante acordo com os manifestantes para zerar as filas de veículos no local. Naquela altura, o congestionamento de veículos no local era de 10 km.