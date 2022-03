Garimpeiros interditam BR-163, em Itaituba, em protesto contra ações do governo

A BR-163, no km 417, no distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Pará, está totalmente interditada. O bloqueio da rodovia federal ocorreu por causa do protesto de garimpeiros independentes do Alto Tapajós. Cerca de 200 manifestantes participam do ato.

Segundo eles, a interdição é contra ações do governo federal na região. As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (11), pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda segundo a PRF, estão passando pelo bloqueio somente carros oficiais e ambulâncias.

A interdição ocorreu à meia-noite. Policiais rodoviários federais, que atualizaram essas informações às 6h30 desta sexta-feira, estão no local.