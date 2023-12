CVV é canal de ajuda e apoio emocional a qualquer hora do dia

Se para alguns o clima de final de ano é de festas e de diversão, para outros pode ser de tristeza e melancolia. Inclusive, esse momento do ano já ganhou o termo "dezembrite", que é como se fosse uma "síndrome" de fim de ano, caracterizada por emoções como angústia, ansiedade e até depressão.

Organizações como a International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR) realizam estudos que indicam um aumento médio de 75% nos níveis de estresse em dezembro, comparado aos outros meses do ano. Além disso, a ansiedade cresce em torno de 70% e os problemas para dormir afetam cerca de 38% das pessoas.

Diante dessa problemática, muitas pessoas que passam por depressão ou qualquer outra doença psiquiátrica não sabem que existem serviços de ajuda que são gratuitos.O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma organização com mais de seis décadas que dá apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

Quem estiver se sentindo só, sufocado e com vontade de compartilhar sobre as dores da alma, pode ligar a qualquer hora para 188, a ligação não tem custos. Também pode se comunicar por chat, e-mail e pessoalmente.Além dos atendimentos, o CVV desenvolve, em todo o país, outras atividades relacionadas à prevenção do suicídio, com ações abertas à comunidade que estimulam o autoconhecimento e a melhor convivência em grupo e consigo mesmo.

Para realizar o serviço de apoio emocional, o CVV conta com o trabalho de seus voluntários. Porém, não há nenhuma fonte de financiamento pública ou privada para garantir a sua infraestrutura e a divulgação: quase a totalidade dos recursos para a manutenção dos nossos trabalhos provêm de doações dos próprios voluntários, além de outras entidades e empresas.

A instituição também mantém o Hospital Francisca Júlia, que atende pessoas com transtornos mentais e dependência química em São José dos Campos (SP). Para conhecer mais, clique abaixo e visite o site oficial.

Suicídio

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.