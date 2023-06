Cratera na BR-010 preocupa motoristas no sudeste do Pará

Uma grande cratera nas proximidades da BR-010, próximo da cidade de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, virou preocupação de quem passa pelo local. O buraco, que supostamente tem aumentado por conta das chuvas, chegou a levar parte do acostamento da rodovia federal.

Um vídeo encaminhado à redação integrada de O Liberal revela o cenário da cratera próxima da via, que também é chamada de Belém-Brasília. “Ó jeito que tá isso aqui. Ó a altura que ‘tá’ isso aqui. Carreta passando. Botaram só as plaquinhas aqui para sinalizar, mas o motorista que não sabe desse lado”, diz o cinegrafista amador que registra a erosão bem de perto.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aguarda retorno.