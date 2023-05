Carro cai dentro de cratera em obras e é retirado por guindaste em Ananindeua

Um carro caiu, na madrugada desta sexta-feira (26), dentro de uma cratera aberta por conta das obras de drenagem no entorno da Praça da Bíblia, na avenida três Corações, da Cidade Nova, em Ananindeua. Ninguém se feriu com gravidade. Até o momento, ainda não se sabe como aconteceu o acidente.

Para retirar o veículo do buraco, foi necessário utilizar um guindaste. “Resultado de uma grande falta de respeito com a sinalização. Nada mais do que isso”, disse um cinegrafista amador, que fez o registro do automóvel na cratera. No local, trabalhadores da Prefeitura fazem a instalação de tubos para drenagem.

Pelas imagens é possível ver que parte do teto do carro ficou amassada com o impacto. No local há fitas e cavaletes, mas nada que impeça totalmente a passagem de veículos. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua sobre o caso e aguarda retorno.