Trânsito na Cidade Nova será desviado para obras de drenagem em Ananindeua

A partir das 7h30 deste sábado (13), três perímetros no entorno da Praça da Bíblia, na Cidade Nova, terão desvios de trânsito. As alterações foram anunciadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) e são necessárias por conta das obras de drenagem que precisam ser executadas na área. As mudanças ocorrerão nas duas principais vias que se interligam na rotatória da Praça da Bíblia com a avenida Três Corações: na SN 03 com WE 26 e na rua da Providência com WE 15 B.

Na entrada da Cidade Nova, os veículos que trafegam pela avenida Três Corações não poderão convergir à esquerda na rotatória. Os motoristas deverão, obrigatoriamente, seguir direto pela avenida Nonato Sanova (SN 17) até o destino final. Já os veículos que acessarem a Cidade Nova pela estrada da Providência poderão seguir normalmente até a avenida Dr. Nonato Sanova.

Confira o mapa das obras (Ananews)

Para sair da Cidade Nova, os veículos pesados que trafegam pela travessa SN 03 deverão, obrigatoriamente, virar à direita na travessa WE 26 até a avenida Rotary (Estrada da Providência) e então seguir pela travessa WE 15B para acesso à avenida Três Corações rumo ao destino final. Veículos pequenos poderão trafegar pela travessa SN 03 até a travessa WE 16 (rua da UPA) e então seguir pela avenida Rotary (Estrada da Providência) e travessa WE 15B para acessar a Três Corações rumo ao destino final.

Quem quiser evitar passar no trecho em obras na rotatória da Três Corações, pode optar por entrar ou sair da Cidade Nova usando vias como a rua Vila Nova, avenida Hélio Gueiros, rua Leopoldo Teixeira e avenida D. Vicente Zico (Arterial 18).