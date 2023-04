Público prestigia inauguração da Praça da Bíblia em Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua entregou reconstruída, na noite de sábado (15), a Praça da Bíblia, após 10 meses de obras. Funcionando há 25 anos na avenida Três Corações, na Cidade Nova, o logradouro recebeu um novo projeto arquitetônico e passa a oferecer novos espaços para leitura, e uma praça de alimentação com a venda de lanches, comidas e sorvetes para alegria dos moradores, que lotaram as instalações desde à tarde do sábado.

"Não hesitamos em buscar o que há de melhor, moderno e acessível para todos. Ananindeua merece praças públicas de qualidade e modernas", disse a diretora do setor de arquitetura da secretaria municipal de Saneamento e Infraestrutura, Niciana Noura. Ela informou que o projeto da Praça da Bíblia foi proposto pelo prefeito Daniel Santos e pelo secretário da Sesan, Paulo Macedo. O prefeito também prestigiou a inauguração no sábado, na companhia de autoridades públicas.

A nova praça também tem o "Palco 360", o “Monumento Play”, a galeria Boulevard e o "Espaço Kids" que fica do lado de fora do 'monumento play' e tem brinquedos como o escorrega, balanços e brinquedos infláveis como o pula a pula, barca e castelinho. O público também ganhou um estacionamento, bicicletário, abrigo de ônibus e terá Internet Livre para os visitantes (Programa Ananin Conectada).

Programação cultural inaugura a Praça

O evento de entrega da praça no sábado começou às 15h, com uma programação cultural diversificada. A atração principal ocorreu, à noite, com o show de Fernandinho, artista da cena gospel nacional.

Com a filha Ana Alice, de 9 anos, Jaqueline Almeida Cardoso estava animada com a primeira apresentação da menina no grupo Ballet Instituto Fênix. “Quem disse que um dia Ananindeua teria um espaço imponente como este? Nem nos meus melhores sonhos conseguiria imaginar essa qualidade e beleza de área pública”, disse Jaqueline.

Secretário de desenvolvimento econômico de Ananindeua (Sedec), Ivelane Catarini, afirmou que a inauguração da praça foi um momento de felicidade e emoção. “Começo a falar e as lágrimas já querem vir. Primeiro, porque um projeto desse que acolhe 58 permissionários, que estão há mais de 20 anos, e são parte da história e de grande importância para nosso município, geram emprego e renda”.

A noite foi encerrada com oração e o show gospel do cantor Fernandinho, para alegria do público que dançou e cantou as músicas junto com o cantor.