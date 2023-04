BR-163 está interditada no Km 690, em Itaituba, por causa de 'cratera' na pista; vídeo

Desde a manhã desta quarta-feira (5) até agora à tarde, a rodovia BR-163, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, encontra-se interditada, em virtude de uma "cratera" que se abriu na pista, inviabilizando a circulação de veículos leves e pesados. Um grande engarrafamento, principalmente, de caminhões formou-se no trecho. No caso, no km 690, próximo a Campo Verde, Distrito de Itaituba. O local é conhecido como Aterro da Lagoa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitora a situação no local. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi acionado e estimou um prazo de dois a três dias para solucionar o problema. "O trecho encontra-se totalmente interditado", como relatou a PRF.