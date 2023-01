Covid-19: Santarém está sem vacina para 1ª dose do público infantil

O município de Santarém, no oeste do Pará, está sem vacina contra a covid-19 para a 1ª dose do público infantil, para crianças na faixa etária de 6 meses a 12 anos. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nesta quinta-feira (26).

A coordenadora da rede de Frio, Katia Moura, explica que há doses de Coronavac que podem ser administradas nesse público, mas apenas como segunda dose. A Semsa aguarda a chegada de imunizantes para normalizar a vacinação.

Ainda de acordo com a Semsa, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) já foi comunicada sobre o desabastecimento do imunizante. No entanto, ainda não deu uma previsão para o envio dos mesmos. Os outros públicos continuam com a disponibilidade para a vacinação. A reportagem de O Liberal solicitou o posicionamento da Sespa sobre o caso e aguarda retorno.

Rodízio de vacinação

Devido ao baixo estoque de imunizantes, visando otimizar as aplicações e evitar perdas de doses, a imunização em Santarém segue o cronograma elaborado pela rede de frio da Semsa, que estabelece o revezamento de administração de vacina nas UBSs da Zona Urbana e Planalto, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. E sábado, na Prefeitura de Santarém, das 8h às 14h.

Esquema de vacina contra covid-19 na zona urbana

Na segunda-feira, das 8h às 16h, a imunização ocorre nas UBS’s: Aparecida, Área Verde, Diamantino, Maicá, Nova República e Salvação. Na terça-feira, nas UBS’s: Interventoria, Mapiri, Maracanã, Uruará e Vitória Régia. Na quarta-feira: Conquista, Matinha, Jaderlândia, Jardim Santarém e Santa Clara. Na quinta: Amparo, Esperança, Aldeia/Fátima/Laguinho, Jutaí e Santo André. Na sexta: Aeroporto Velho, Floresta, Livramento, Mararu, Prainha, Santana e Santarenzinho. O Planalto e a região de Rios seguem uma programação diferente.

Esquema de vacina contra covid-19 no Planalto

Na segunda-feira, das 8h às 16h, a vacina ocorre na UBS Tabocal. Na terça: Guaraná e Boa Esperança. Na quinta: Cipoal, Tabocal, Boa Esperança e Alter do Chão. Na sexta: São Braz, Jacamin, São José, Alter do Chão e Guaraná. As comunidades Tiningú, Nova Esperança do Ituqui, Santana do Ituqui e Corta Corda fazem programações conforme atendimento nas comunidades.

Calendário vacinal da covid-19

Conforme o Ministério da Saúde, o calendário vacinal contra covid-19 disponível, a 1ª e 2ª dose: 6 meses ou +, a 3ª dose: 12 anos ou +, a 4ª dose: 18 anos ou +, 5ª dose: imunossuprimidos com 40 anos ou +, com intervalo de 4 meses entre cada dose.

O estoque da rede de frio dispõe de 1890 doses da Pfizer adulta; 700 doses de Coronavac e 55 doses de Astrazeneca. Para receber os imunizantes é necessário apresentar a carteira de vacinação, cartão SUS, um documento com foto e o CPF. As pessoas que apresentam sintomas de qualquer doença na fase aguda devem aguardar a completa recuperação para se vacinar.