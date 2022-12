Covid-19: Castanhal registra 3 óbitos pela doença em novembro; prefeitura fala em aumento de casos

O município de Castanhal registrou 3 óbitos por covid-19 somente no mês de novembro. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (30), por meio de nota da prefeitura da cidade nas redes sociais. Todos eram idosos que não tomaram a segunda dose da vacina e tinham, ao menos, uma comorbidade.

O comunicado repassado destaca, ainda, que o município enfrenta uma alta na confirmação de casos de coronavírus desde setembro. No último boletim epidemiológico divulgado no mês 7, a cidade contava com 16.290 diagnósticos positivos. Já o mais recente, datado em 30 de novembro, são 16.504, o que representa um aumento de cerca de 1,31%, sendo 6 pessoas positivadas apenas nas 24 horas anteriores.

A Secretaria de Saúde de Castanhal (Sesma) recomenda que a população, principalmente quem está com sintomas gripais, siga com as medidas sanitárias, como o uso de máscara, evitar aglomerações, higienizar as mãos e manter o esquema vacinal, única forma de proteção contra o vírus, em dia. No caso de uma suspeita de contaminação, o indicado é procurar uma unidade básica de saúde.