Corpo de Bombeiros completa 140 anos com cerimônia na sede do Comando-Geral, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) completou 140 anos de existência e o aniversário foi celebrado na manhã desta quinta-feira, 24, na sede do Comando-Geral, em Belém, com uma cerimônia que contou com a participação de autoridades, oficiais, praças e convidados.

Na ocasião, o comandante geral do CBMPA, coronel Hayman Souza, entregou o Plano Estratégico da corporação para o decênio 2022-2031. “Hoje completamos 140 anos do CBMPA, criado ainda no Brasil Império. Quero parabenizar todos os militares que estão na ativa e também os que já passaram", comentou.

Presente na cerimônia, o governador do Estado, Helder Barbalho, também comentou sobre a importância da instituição: “Instituição absolutamente fundamental para o sistema de segurança pública, para a prestação do serviço à população paraense no salvar vidas em estar presente no combate a incêndios, em momentos de sinistros diversos no nosso estado".

Subtenente Jedalias recebeu medalha por mais de 20 anos em atividades de mergulho. (DivDavid Alves / Agência Pará)

Condecorações

Durante o evento, o governador recebeu a medalha Ordem do Mérito do Corpo de Bombeiros Militar do Pará no grau Grão Mestre. Além dele foram homenageadas autoridades e personalidades civis, além de oficiais e praças da corporação.

O subtenente Jedalias, que atua há mais de 20 anos em atividades de mergulho, recebeu recebeu a medalha Ivo de Abreu e falou sobre a sensação de receber a homenagem:

“É a certeza do dever cumprido e reconhecimento pelos serviços prestados ao CBMPA e toda a sociedade paraense. A minha vida é muito corrida, eu trabalho na operação de mergulho e cada dia que cumprimos uma missão, voltamos para casa com a certeza do dever cumprido. Um dos grandes desafios é a falta de visibilidade na nossa região, que é considerada uma atividade de risco. Graças a Deus em todas as atividades o Grupamento Marítimo tem cumprido a sua missão com êxito”, afirmou o subtenente.

Entre os homenageados estava também o coronel Orlando, ex-comandante geral da corporação: “Eu vivi a minha vida inteira aqui e estar retornado à casa que está maravilhosa. A população do Pará tem muito a comemorar esses 140 anos de serviços prestados, em particular às pessoas mais carentes”, pontuou o coronel Orlando.

Inauguração e melhorias

A solenidade contou, ainda, com o ato de descerramento da placa alusiva à reconstrução do prédio do comando geral, obra que foi orçada em R$ 2.354.340,72. Além disso, o CMBPA recebeu materiais operacionais como 35 desfibriladores externos automáticos, 512 roupas de proteção contra incêndio urbano, 320 botas e capacetes de proteção contra incêndio, além de mobílias e acessórios, que totalizam R$ 3.246.631,91.