Corpo da irmã Henriqueta será velado, neste domingo, na Assembleia Legislativa do Estado, em Belém

O velório do corpo da irmã Henriqueta Cavalcante será na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). O corpo deverá chegar às 19 horas, em Belém. E, do Aeroporto Internacional, será transportado em uma viatura do Corpo de Bombeiros até a Alepa, na Cidade Velha. E, na segunda-feira (12), pela manhã, o corpo será levado, em uma aeronave do Graesp, para Soure, no Marajó, onde será o sepultamento. Irmã Henriqueta morreu, em um acidente de trânsito, no sábado, na Paraíba.

Neste domingo, O governo do Pará informou que presta todo o apoio no traslado do corpo da irmã Henriqueta Cavalcante até Belém e, posteriormente até Soure, no Marajó, onde vai ocorrer o sepultamento. Isso será feito por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). E deverá ocorrer no início da noite deste domingo (11).

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) lamentou a morte da irmã Henriqueta Cavalcante. "É com profundo pesar que lamentamos o falecimento da irmã Henriqueta Cavalcante, referência na defesa de crianças, adolescentes e dos direitos humanos no nosso Estado. Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante presidia o Instituto Dom Azcona, que leva o nome do bispo emérito do Marajó, falecido em 2024. Aos familiares e amigos, toda nossa solidariedade e condolências", informa.

O Governo do Estado do Pará decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, a irmã Henriqueta, ocorrido no último sábado (10), em um acidente de trânsito na rodovia BR-230, na Paraíba. A medida é uma homenagem à trajetória de dedicação da religiosa à defesa dos direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Pará e na Amazônia. Em publicação nas redes sociais, o governador Helder Barbalho lamentou a perda e destacou a relevância do trabalho desenvolvido por irmã Henriqueta.