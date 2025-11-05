COP 30: novembro pode ter pico de 36º na Grande Belém, prevê Inmet

No mês de novembro, no qual será realizada a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém, a capital paraense e a Região Metropolitana de Belém (RMB) terão uma variação de temperatura mínima entre 23º e 24.2º. A máxima irá variar de 34º e pode chegar até 36º, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“Quase todos os dias ficam em torno de 34º e 35º, mas alguns dias podem ter um pico de 36º na temperatura máxima. Segundo a média feita pelo Inmet, a média ponderada das temperaturas fica em torno de 28º”, diz José Raimundo Abreu, coordenador do 2° Distrito de Meteorologia do Inmet.

O tempo em Belém terá predominância de céu parcialmente nublado com sol entre nuvens, com evolução do sol entre as nuvens até a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical. As pancadas de chuvas serão em áreas isoladas e às vezes por bairros. De acordo com José, não há um fenômeno meteorológico muito atuante para que surjam dias extremamente nublados.

Feriado municipal

Os dias 6 e 7 de novembro foram definidos como feriado municipal na capital paraense, segundo a lei Lei nº 10.212/2025, sancionada pela Prefeitura de Belém. Para esses dias, a previsão é de predominância de altas temperaturas e poucas chuvas. O motivo é o fenômeno de convecção, movimento vertical de calor e umidade na atmosfera que possibilita a formação de nuvens.

Haverá a formação de nuvens cumulonimbus. “As nuvens cumulonimbus favorecem rajadas de vento com pancadas de chuva por vezes fortes. Isso pode ser agora, nos dias 7 e 8, vamos ter uma chuva forte no sábado. Depois, o tempo será com alta concentração de calor e altas temperaturas durante o dia”, informa.

No dia 6, deve ocorrer chuva de pouca intensidade e frequência. Já no dia 7 para o dia 8, há uma previsão de que aconteçam pancadas de chuva de forte intensidade, segundo dados do INMET.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades