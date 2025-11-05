'Pronta para Belém': Presidente da Comissão Europeia posta stories na capital paraense
A COP 30 começa oficialmente na próxima segunda-feira (10)
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quarta-feira (5) sua chegada a Belém (PA), onde participará da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em postagem nas redes sociais, von der Leyen escreveu: “Pronta para Belém. Acabei de chegar à COP 30 no Brasil com boas notícias: a União Europeia acaba de adotar as suas Contribuições Nacionalmente Determinadas”, referindo-se às novas metas climáticas do bloco.
Segundo ela, o compromisso prevê reduzir entre 66% e 72% as emissões de gases de efeito estufa até 2035, em relação a 1990. O acordo foi fechado em Bruxelas na noite de terça-feira (4), após negociações entre os países-membros da União Europeia, que também estabeleceram a meta de corte de 90% nas emissões até 2040.
O plano inclui maior flexibilidade no uso de créditos de carbono internacionais — que poderão representar até 5% das metas nacionais — e adia por um ano o novo mercado europeu de carbono para transportes e habitação.
Em Belém, o presidente Lula cumpre agenda de reuniões bilaterais nesta quarta-feira (5) no Museu Paraense Emílio Goeldi, com líderes do Congo, Finlândia, Comores, Papua-Nova Guiné, Suriname, China e Honduras, além do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. O encontro com Ursula von der Leyen está previsto para as 17h40.
A COP 30 começa oficialmente na próxima segunda-feira (10), reunindo chefes de Estado e autoridades internacionais para discutir avanços no combate às mudanças climáticas.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
