COP 30: evento preparatório para a conferência mundial do clima é realizado em Belém

Nas próximas segunda e terça-feira, dias 12 e 13 de junho, Belém realiza o evento “Kick-Off do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa”, que deve reunir entidades municipais, instituições de ensino e pesquisa, ONGs e a imprensa para alavancar os debates sobre como tornar a capital paraense uma referência nacional e mundial em desenvolvimento urbano sustentável. A discussão é um preparatório para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para 2025, em Belém.

VEJA MAIS

O 'Kick-Off' ocorre na sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), começando às 9h do dia 12, com término programado para às 16h do dia 13. Ele é realizado pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), em conjunto com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) e o ICLEI América do Sul.

O objetivo do evento é avançar com os debates sobre pautas climáticas em Belém, com o objetivo de descobrir como tornar a cidade uma referência nacional e mundial em realação às boas práticas de desenvolvimento urbano sustentável, tendo em vista que a cidade foi escolhida como sede da COP 30.

Entre as pautas do Kick-Off estão a sessão ampliada da Comissão de Mudanças Climáticas de Belém com o Grupo de Trabalho que acompanhará a implementação do Inventário, capacitações abertas a técnicos e profissionais envolvidos com foco em sensibilizar os diferentes atores e introduzir conceitos e práticas sobre o método para a elaboração do Inventário municipal.