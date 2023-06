Dia do Meio Ambiente: Pará na COP 30 é destaque em debate promovido pelo governo estadual

O Governo do Pará reuniu diversas instituições na programação Junho Verde, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na segunda-feira (5). O evento ocorreu no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém, e contou com a parceria do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Secretaria de Cultura (Secult) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), e participação de especialistas na área ambiental.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida, fez a abertura do evento e comemorou a data, destacando a confirmação de Belém como sede da COP 30, em 2025. “É um momento para refletirmos, mobilizar, realizar e chamar a população de Belém, do Pará e da Amazônia para a importância de ter um evento como esse aqui na região. Esse é um momento para discutir sobre a Amazônia com os amazônidas e dizer ao mundo aquilo que precisamos para manter a floresta viva, para fazer com que a nossa população tenha uma melhor qualidade de vida, com o meio ambiente adequado”, ressaltou Mauro O’de Almeida.

O primeiro painel teve como tema “Os tribunais de contas e o controle ambiental”, com a participação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Júlio Assis Corrêa Pinheiro. “A atuação dos tribunais é importante para que nós possamos efetivamente fazer um meio ambiente mais sadio, mais saudável, visando as presentes e futuras gerações, como diz a Constituição de 88”, disse.

Em seguida, subiu ao palco do teatro o ambientalista, fundador da SOS Mata Atlântica e colaborador da legislação ambiental do País, Fábio Feldmann, com o painel “Pará - Brasil e os Tribunais de Contas: sustentabilidade diante dos desafios globais”. De acordo com ele, a COP 30 em Belém, será um bom momento para mostrar para o mundo bons exemplos a serem seguidos. “O mundo estará aqui em Belém e há uma enorme expectativa de que o Pará seja o grande protagonista da conferência, para mostrar bons exemplos. Isso ajuda o Brasil a resgatar o potencial que merece”, declarou.

Junho Verde

No Pará, a Lei Estadual nº 9.856/2023 instituiu a campanha Junho Verde, para ser realizada, anualmente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. A iniciativa tem o objetivo de desenvolver o entendimento da população quanto à importância dos ecossistemas naturais e dos seres vivos, assim como o controle da poluição e a degradação dos recursos naturais para a atual e as futuras gerações.

A programação deste ano contou com atividades físicas, marketplace de bioeconomia, atividades de educação ambiental, exposições e com o espaço “Nossa Amazônia”, entre outras ações no Parque Urbano Porto Futuro, Parque Estadual do Utinga, Casa das 11 Janelas, por meio do Preamar da Criatividade, além da Estação das Docas.