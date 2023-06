Governo anunciará pacote de mudanças na Educação Pública pensando na COP 30

A menos de dois anos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Governo do Pará começa a correr para deixar a casa à altura do principal evento climático do planeta. Embora a escolha de Belém como sede da próxima edição tenha sido anunciada há algumas semanas, a destinação de projetos e recursos - como dos R$ 5 bi anunciado pelo BNDES na última sexta-feira (2) - pensando na COP 30 começam a ser anunciados.

Uma das prioridades do governo paraense é conseguir, através de investimentos em Educação, implementar na sociedade civil práticas ambientais que a façam perceber a importância da mudança de comportamento que o tema exige. Sustentabilidade, educação ambiental, coleta seletiva. Palavras que há pelo menos dez anos são recorrentes no dia a dia de um estado que enfrenta graves problemas com seu lixo, mas que desta vez precisam sair do papel.

A primeira medida no setor será anunciada esta segunda-feira (05). O Governo do Pará anunciará a criação de uma ferramenta para o desenvolvimento de práticas ambientais na educação pública. A chamada ‘Política Pública de Educação para o Meio Ambiente’, que será enviada em forma de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) pelo governador Helder Barbalho (MDB), terá como base seis eixos temáticos, que preveem desde a inclusão da educação ambiental na grade curricular da rede estadual até a destinação de repasses financeiros nas escolas para práticas de sustentabilidade.

O Programa será apresentado na manhã desta segunda-feira (5), pelo governador Helder Barbalho e pelo secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, para cerca de 2 mil pessoas, entre estudantes, professores, e gestores das Diretorias Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O evento contará ainda com exposição de boas práticas sustentáveis por alunos de escolas da rede estadual.

Obras

No evento também será anunciada a retomada de obras importantes para a educação, no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica no Pará. Ao lado do governador Helder Barbalho e do secretário Rossieli Soares, o ministro da Educação, Camilo Santana, vai repassar mais informações sobre as obras federais no Pará.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), atualmente 492 obras federais estão paradas ou inacabadas no Estado. Com a conclusão desse conjunto de obras, o Estado contará com 124 unidades de educação infantil. O saldo das obras será atualizado, o que significa um enorme avanço em relação às repactuações passadas, quando, mesmo defasado por anos, o valor originalmente pactuado era mantido.