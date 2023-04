COP 30 em Belém: povos indígenas querem ter voz para apresentar demandas

A possível realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) na Cidade de Belém do Pará, em 2025, deverá se constituir em oportunidade para que os povos da Amazônia possam expor situações de racismo ambiental de que são alvo e buscar soluções para o bem estar dos cidadãos e valorização da identidade indígena. Essa posição foi externada, nesta quinta-feira (13), pela jornalista Nice Tupinambá, fundadora do Instituto Nossa Voz e conselheira indígena no Município de Belém.

Ela participou do ciclo de debates e atrações culturais no evento "Belém Mairi - Conquistas e (re)existência dos povos indígenas", organizado pela Prefeitura de Belém no Centur. Nice destacou que "nós estamos diante de um grande debate mundial, que são as mudanças climáticas, e sabemos que nós da Amazônia temos um papel fundamental nesse processo; Amazônia esse grande bioma que o mundo todo pauta, que o mundo todo está falando, nós precisamos ser ouvidos".

"Não tem como frear as mudanças climáticas sem antes ouvir o povo da Amazônia; a gente quer a floresta em pé, mas quer nosso povo em pé, porque nosso povo precisa de emprego, de renda, e mesmo a gente dentro da unidade mais rica e diversa do mundo, que é a Amazônia, nós temos gente passando fome, sofrendo com as consequências das mudanças climáticas; as chuvas que têm alagado Belém, por exemplo, atingem a casa das pessoas pobres, que são indígenas, negros que estão na periferia da nossa cidade", acrescentou.

Daí porque, como salientou, "quando se fala em racismo ambiental a gente está falando que quem está tendo a casa alagada, quem tem a sua rua não asfaltada, sem saneamento, sem cuidados, é justamente a casa do povo negro, a casa do povo indígena". Nice Tupinambá destacou que "a COP30 será um momento para serem debatidos novos rumos, apresentados projetos, ideias, porque nós temos ideias, projetos de como preservar a Amazônia e também gerar emprego e renda para o povo, só que para isso a gente precisa ser ouvida, não adianta os europeus virem com grandes projetos lá de fora para implementar aqui e não nos ouvir, as comunidades tradicionais da região".

Identidade

Outro tema debatido no evento no Centur foi a "Identidade Indígena". O secretário de Direitos Humanos do Municí Maike Kumaruara, destacou que a "a história da região é uma história indígena, mas no decorrer da colonização, com aldeamento, descimentos indígenasm, o processo de educação que negava a identidade, a nossa ancestralidade, tudo isso foi tentando apagar a identidade, invisibilizar, porque apagar não conseguiram apagar, tentaram invisibilizar, e a invisibilização é uma estratégia de sobrevivência porque, por exemplos, meus avós chegaram a dizer que não eram mais índios, que eram caboclos, como forma de sobrevivência mesmo".

No entanto, depois da Constituição de 1988, que garante direitos territoriais, esse movimento de retomada, chamado de étno-gênese, começou a se fortalecer, e as pessoas passaram a refletir sobre a ancestralidade indígena e práticas das etnias presentes em seu cotidiano. "E a gente começa a se identificar indígena", completou.

Essa posição é corroborada pela antropóloga e doutoranda da Universidade Federal do Pará, Luana Kumaruara, colocou que a identiddade indigena não é respeitada no Brasil, porque existe discriminação notória dos cidadãos. Em geral, são tratados como indígenas somente aqueles que estão aldeiados, "mas a partir do momento em que a gente sai do nosso território, tem muita resistência tanto de fazer essa afirmação para a sociedade como da sociedade nos acolher, nos receber". Com as terras indígenas sendo invadidas, muitos deles vão para as cidades e lá não têm a mesma assistência que dispõem no território. "Quando a gente vem para a cidade, fica sem assisência nenhuma", enfatizou Luana. São duplamente desrespeitados.